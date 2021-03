Le titre bpost chute de plus de 20% à la Bourse de Bruxelles

Le titre bpost chutait de plus de 20 % sur Euronext Bruxelles peu après 9h00 mercredi. L’entreprise postale a publié mardi des résultats décevants pour le quatrième trimestre 2020, avec un bénéfice avant intérêts et impôts (ebit) adapté de 60,5 millions d’euros, en baisse de 12,6 % par rapport à la même période l’an dernier.

Sur l’ensemble de l’année 2020, bpost a réalisé un chiffre d’affaires de 4,15 milliards d’euros, soit 8,3 % de plus qu’en 2019. Son ebit adapté a atteint 280,6 millions d’euros soit 9,7 % de moins qu’un an plus tôt.

Le bénéfice net ajusté du groupe pour l’ensemble de l’année s’est élevé à 200,9 millions d’euros. Le bénéfice net publié du groupe a lui affiché une perte de 19,2 millions d’euros.