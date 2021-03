Le mythique stade du Maracana va changer de nom en hommage au Roi Pelé

Le Maracanã s’apprête à changer de nom après que la Ville de Rio de Janeiro, qui abrite le plus grand et le plus célèbre stade de football brésilien, ait voté mardi pour l’appeler officiellement « stade Edson Arantes do Nascimento – Rei Pele ». En l’honneur d’Edson Arantes do Nascimento, le nom complet du Roi Pelé.

Le plus grand joueur de tous les temps aura joué maintes fois dans ce stade, véritable icône du peuple brésilien. C’est là qu’il y a inscrit son 1000e but le 19 novembre 1969 sous le maillot bien sûr de Santos, dans un match contre Vasco de Gama.