Météo: des rafales de 100km/h attendues ce jeudi

La nébulosité sera abondante sur toutes les régions ce mercredi après-midi mais quelques trouées seront possibles par endroits, laissant apparaitre des raies de lumière, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Une zone de pluie abordera le littoral et se déplacera ensuite vers le centre du pays en cours de journée. Sur l’est, le temps restera plus ou moins sec jusqu’en soirée. Les températures oscilleront entre 5 et 9 degrés. Le vent, quant à lui, va se renforcer, avec des rafales approchant les 50 km/h.

Ce mercredi soir, il y aura d’abord de la pluie sur toutes les régions. Ensuite, le temps deviendra plus variable, au fil des heures, avec une alternance de périodes sèches et de quelques averses. En fin de nuit, une nouvelle zone de pluie atteindra le pays à partir de l’ouest. Les minima évolueront entre 2 et 6 degrés et le vent continuera à forcir. Des rafales pourront souffler, avec une vitesse variant de 50 à 80 km/h.

Jeudi matin, une nouvelle zone de pluie traversera l’ensemble du pays d’ouest en est et la météo sera tempétueuse. Des coups de vent pourront atteindre 70 à 100 km/h. L’après-midi, le temps deviendra variable avec une alternance d’éclaircies parfois larges et de passages nuageux porteurs d’averses. Le thermomètre affichera entre 6 et 12 degrés.