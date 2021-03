La phase de vaccination des personnes ayant des comorbidités débutera le 3 avril

Tout d’abord, il a été décidé de porter l’intervalle entre deux doses du vaccin Pfizer de 21 à 35 jours, ce qui permettra de diminuer la taille des stocks tampons et d’accélérer la vaccination. Le Conseil supérieur de la santé (CSS) avait déjà rendu un avis positif sur cet allongement début mars mais les ministres de la Santé avaient préféré prendre une semaine de réflexion avant de s’engager dans cette voie. Ils voulaient une analyse juridique sur les conséquences de cette décision en termes de responsabilité pour l’État car cela revient à ne plus respecter la notice d’utilisation du fabricant. Les autorités publiques ont reçu leurs apaisements. Elles ont obtenu un avis positif de l’Agence européenne des médicaments ainsi que du Risk assessment group (RAG). Ce dernier a estimé que la situation épidémiologique était suffisamment dégradée pour justifier pareille dérogation.

Le cabinet du ministre de la Santé Franck Vandenbroucke précise que pour ceux qui ont déjà reçu une première dose du vaccin Pfizer et ont un rendez-vous fixé pour l’injection de la seconde dose, rien ne change. Le délai de 21 jours reste d’application. Ce n’est que pour les nouveaux vaccinés que l’intervalle passera à 35 jours.

L’autre décision concerne le très délicat dossier des patients avec comorbidités. Le cabinet Vandenbroucke indique qu’un accord est intervenu entre les différentes entités fédérées du pays pour commencer les préparatifs, c’est-à-dire établir la liste des personnes de 18-64 ans qui répondent aux critères définis par le CSS pour bénéficier d’une vaccination prioritaire. Ce sont les mutuelles qui doivent identifier les personnes sur base des données dont elles disposent (données de prescriptions, de traitements remboursés…). Les listes seront complétées par les médecins généralistes lorsqu’il n’est pas possible d’identifier les personnes ayant des comorbidités sur base des données des mutuelles (ex : obésité). Il a décidé que cette phase de vaccination débuterait le 3 avril. Les personnes fréquentant très régulièrement un hôpital pour suivre un traitement lourd (insuffisance rénale, insuffisance cardiaque…) pourraient être vaccinées plus tôt sur place. La Wallonie procède déjà de la sorte.