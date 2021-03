La vaccination des personnes avec comorbidités débutera le 3 avril

La conférence interministérielle santé a décidé ce mercredi de porter l’intervalle entre deux doses du vaccin Pfizer de 21 à 35 jours, ce qui permettra de diminuer la taille des stocks tampons et d’accélérer la vaccination. Le Conseil supérieur de la santé (CSS) avait déjà rendu un avis positif sur cet allongement début mars mais les ministres de la Santé avaient préféré prendre une semaine de réflexion avant de s’engager dans cette voie. Ils voulaient une analyse juridique sur les conséquences de cette décision en termes de responsabilité pour l’État car cela revient à ne plus respecter la notice d’utilisation du fabricant. Les autorités publiques ont reçu leurs apaisements. Elles ont obtenu un avis positif de l’Agence européenne des médicaments ainsi que du Risk assessment group (RAG). Ce dernier a estimé que la situation épidémiologique était suffisamment dégradée pour justifier pareille dérogation. Lire aussi Coronavirus: le mode d’emploi pour tout comprendre à la vaccination des aînés Le cabinet du ministre de la Santé Franck Vandenbroucke précise que pour ceux qui ont déjà reçu une première dose du vaccin Pfizer et ont un rendez-vous fixé pour l’injection de la seconde dose, rien ne change. Le délai de 21 jours reste d’application. Ce n’est que pour les nouveaux vaccinés que l’intervalle passera à 35 jours.

Lire aussi Horeca, écoles, sports, culture, cultes: on rouvre, graduellement, prudemment La conférence interministérielle s’est aussi penchée une nouvelle fois sur le très délicat dossier des patients avec comorbidités. Un accord est intervenu entre les différentes entités fédérées du pays pour commencer les préparatifs, c’est-à-dire établir la liste des personnes de 18-64 ans qui répondent aux critères définis par le CSS pour bénéficier d’une vaccination prioritaire et ce en vue d’un lancement prévu le 3 avril dans tout le pays. 1,5 millions de personnes sont concernées. Le principal obstacle à l’avancement de ce dossier était juridique. La première version de l’accord de coopération devant encadrer l’échange des données de vaccination avait été fortement critiquée. Elle avait été descendue en flèche par le Conseil d’Etat et par l’Autorité de protection des données qui y voyait un chèque blanc pour l’Etat. Une nouvelle version qui répondrait en grande partie à ces critiques a été adoptée en Codeco la semaine dernière et approuvée par les divers gouvernements. La voie est donc maintenant libre.

Pourquoi dès lors attendre le 3 avril ? Parce qu’il faut que les différents parlements du pays ratifient l’accord et que cela demande du temps. Le Parlement bruxellois se prononcera le 2 avril. Le Parlement wallon fin mars. Le Parlement de l Communauté germanophone, le 29 mars. La Flandre, le 19.... Sans cette garantie juridique d’une ratification en bonne et due forme, les mutuelles refusent en effet d’envoyer les données dont elles disposent. Ce sont elles qui doivent identifier les personnes souffrant de comorbidités sur base des données de remboursement dont elles disposent (données de prescriptions, de traitements…). Elles veulent être « couvertes » vu le caractère sensible de ces données. « Les listes de patients sont faites, explique Pierre Cools, secrétaire général adjoint de Solidaris. Il ne plus reste plus qu’à les envoyer. Nous attendons les ratifications ».