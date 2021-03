Vie privée: Ecolo demande l’audition de Frank Robben devant la Chambre

Le projet baptisé « Putting data at the center » vise à créer un carrefour électronique où se croiseraient toute une série de données en principes décentralisées et auquel participerait le secteur privé. Aucune loi n’a été votée jusqu’à présent pour autoriser un tel projet mais celui-ci serait dans une phase de conception avancée. Selon des témoins anonymes interrogés par le quotidien, l’outil permettrait de « profiler chaque Belge en fonction de son pedigree social, fiscal, juridique, sanitaire… ».

M. Robben est administrateur de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et de e-Health mais aussi patron de Smals, ASBL de soutien dans la gestion de l’information par les secteurs social et de la santé.

« Ce que nous apprenons de ce projet Putting data at the center et de ses objectifs nous semblent totalement inacceptables », a souligné la députée Cécile Thibaut. « Organiser et interconnecter les bases de données publiques (sécurité sociale, santé, économie…) afin d’accroître la surveillance de nos concitoyens et des entreprises ne peut pas constituer un objectif dans un État de droit. Nous demandons dès lors que Frank Robben soit entendu dans les meilleurs délais en commission parlementaire afin de faire toute la lumière sur ce projet, ses balises et sa légitimité démocratique. »