Affaire Mawda: le policier condamné fait appel de la décision du tribunal

Le policier auteur du coup de feu qui a entraîné la mort de la petite Mawda, pour lequel il a été condamné à un an de prison avec sursis, fait appel de la décision du tribunal, a confirmé son avocat Laurent Kennes mercredi.

L’avocat du policier a indiqué mercredi à Belga l’appel de la décision du tribunal relative à son client. « Nous avons plaidé un acquittement et une suspension de prononcé et ce n’est pas ce qui a été décidé par le tribunal », a expliqué Me Laurent Kennes. « Après réflexion, nous avons décidé d’interjeter appel. Cela veut dire que le procès va recommencer à zéro ».