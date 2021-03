Bruxelles: un projet de marque pour Codic

Le bâtiment prendra place à l’angle de la rue des Colonies et de la rue de la Chancellerie, dans le quartier de la gare Centrale, à deux pas du nouveau siège central de BNP Paribas Fortis. Un contrat d’emphytéose sur 99 ans a été signé à ce propos. Le projet dispose des permis nécessaires pour la construction de 13.000 m² de bureaux, 650 m² de terrasses et 741 m² de commerces. Les équipes peaufinent le projet et entament la préparation des appels d’offres aux entreprises. Les travaux débuteront cet été et la livraison de l’immeuble est prévue pour le second semestre 2023.

« Nous avons été séduits par cette localisation stratégique en plein cœur de Bruxelles dans ce quartier qui reprend vie », a expliqué Christophe Jacobs, le directeur général de Codic Belgique. « L’immeuble, dont l’architecture est confiée à Archi 2000, dispose d’un permis exécutoire et permet sans tarder un début de chantier. Il est d’ores et déjà pensé pour répondre aux nouvelles attentes et exigences post-covid des utilisateurs. L’immeuble vise les certificats Breeam Excellent, WELL et Wiredscore. »