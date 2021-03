AerCap rachète la filiale de location d'avions de General Electric pour 30 mds USD

GE va recevoir 24 milliards de dollars en numéraire, une participation de 46% dans la nouvelle société et un milliard de dollars à la clôture de l'opération, selon des communiqués distincts des deux groupes publiés mercredi.

Au total, la nouvelle entité possédera ou gérera plus de 2.000 avions et 300 hélicoptères, et comptera environ 300 clients dans le monde.