La Juventus s’écroule en Bourse après son élimination en Ligue des champions

Le titre du club de football Juventus Turin plongeait de plus de 8 % mercredi à la Bourse de Milan, au lendemain de son élimination de la Ligue des champions.

Et ce alors que le club bianconero a annoncé fin février une perte de 113 millions d’euros au premier semestre de son exercice 2020/21, soit plus du double de celui enregistré sur les six premiers mois de la saison précédente, en grande partie en raison de la pandémie de coronavirus.