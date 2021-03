Décès d’Emiliano Sala: la famille lance une action en justice contre Nantes et Cardiff

Transféré de Nantes vers Cardiff pour 17 millions d’euros en janvier 2019, Sala est décédé dans le crash de l’avion qui le menait dans la capitale galloise. Le petit avion privé s’était écrasé dans la Manche au large de l’Île de Guernesey.

En plus des deux clubs, la famille de l’attaquant argentin poursuit aussi l’agent Mark McKay et son père William. L’entreprise qui détenait l’avion, les fabricants de l’avion et ceux qui participent à son entretien sont également poursuivis.