Bruxelles: discussions en vue sur les réformes institutionnelles

Sauf qu’en réunion du bureau élargi, l’idée est loin d’avoir fait l’unanimité, en ce compris au sein de la majorité, tant chez Ecolo que chez Défi. Dans les couloirs, on s’interroge sur une initiative « vague, prématurée, destinée à décevoir ». Même tonalité au sein… du PS. Ridouane Chahid, chef de groupe, va même plus loin. « Le Parlement bruxellois devrait se concentrer sur les chantiers qu’il vient de lancer comme les commissions délibératives et les assises sur le racisme. Il en va de la crédibilité de l’institution et de la confiance que l’on veut restaurer avec les Bruxellois(es). Réussir ce pari c’est en soi déjà une réforme. » Autrement dit, les Etats généraux institutionnels ne sont pas encore lancés !

Des réformes à tous les niveaux

Concrètement, si ces débats surgissent, c’est parce que Bruxelles se trouve au cœur des différentes réformes institutionnelles inscrites dans les accords de majorité ou les programmes politiques. D’abord, la septième réforme de l’Etat, promise par la Vivaldi, qui doit notamment aboutir à une nouvelle organisation des soins de santé (et, ajoute-t-on en coulisses où cela discute déjà, de la Justice) mais, plus globalement, esquisser un fédéralisme plus efficace. Ensuite, le PS a relancé l’idée d’une Belgique à quatre, qui renforcerait les Régions et supprimerait la Fédération Wallonie-Bruxelles ou à tout le moins « l’allégerait » ; le paysage francophone est en réflexion dans toutes les formations politiques. Enfin, dans la capitale, un consensus se dégage pour tenter de simplifier un modèle, paralysé par la complexité. Il est d’abord question de la pertinence des Commissions communautaires (Cocom, Cocof et VGC). En particulier la crise du covid, et les travaux de la commission spéciale du Parlement bruxellois, a souligné la nécessité de revoir certains aspects du système.