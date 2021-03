Formule 1: Ferrari, la dernière à se dévoiler (photos et vidéos)

Rouge foncé et… vert

Inévitablement basée sur la SF1000, vu le peu d’évolutions autorisées cette année, cette SF21 aura donc pour mission de tenter de faire oublier la plus médiocre saison de la Scuderia depuis plus de 40 ans : 6e au championnat des constructeurs et par une seule victoire au tableau de chasse ! À partir du moment où la voiture n’a que peu évoluer techniquement, les designers-maison se sont fait un devoir de ne pas exagérer au niveau de la robe. Toujours à dominance rouge, bien sûr, elle présente désormais un logo « Mission Winnow » (qui a dit Marlboro ?!) de couleur verte ! Quant au rouge en question, il est plus foncé et rappelle celui que Charles Leclerc et Sebastian Vettel avaient arboré au Mugello l’an dernier, théâtre du 1000e Grand Prix de la Scuderia.