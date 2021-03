Coronavirus - Le coût de la crise pour la Wallonie serait de 2,1 milliards d'euros en 2020 (2)

En juin, le coût avait initialement été estimé à 1,8 milliard pour l'année 2020, première année de la crise du coronavirus.

L'an dernier, la Wallonie a enregistré une perte de 583 millions d'euros de recettes et a dépensé 1,553 milliard d'euros pour lutter contre la crise du coronavirus et ses conséquences. "90% de ces dépenses ont été attribuées à la santé et à l'économie", a souligné le ministre. Les autres dépenses ont porté sur d'autres postes comme l'action sociale, la mobilité, l'emploi, l'énergie etc.