Thomas Bach réélu pour quatre ans à la tête du Comité international olympique

L’Allemand de 67 ans a été reconduit à la quasi-unanimité, avec 93 voix pour et une voix contre, tandis que quatre membres du CIO se sont abstenus, lors de la 137e session tenue en visioconférence. Sauf changement dans les statuts de l’instance, il devra passer la main en 2025.

L’ancien champion olympique d’escrime aurait dû briguer ce second mandat à Athènes, dans le sillage des JO-2020 de Tokyo censés célébrer la reconstruction du pays après le tsunami de 2011 et l’accident nucléaire de Fukushima.

Mais la pandémie de coronavirus a entraîné le report d’un an de la grand-messe olympique, et l’arrivée de variants plus contagieux du Covid-19 empêche depuis tout relâchement des précautions sanitaires.