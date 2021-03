Mathieu Michel: «Je ne permettrai pas de profilage des citoyens»

Le secrétaire d’État à la Digitalisation et à la Protection de la vie privée, Mathieu Michel, veut faire la transparence sur la façon dont les données des citoyens sont traitées par l’État, a-t-il expliqué mercredi après les révélations sur un projet de créer un grand carrefour électronique de diverses données concernant les citoyens et les entreprises.

Il y a un mois, le secrétaire d’État a indiqué devant le parlement qu’il accélérerait l’évaluation de la législation sur la protection de la vie privée. « Dans cet esprit, j’ai l’intention de mettre de l’ordre sur la façon dont les données sont gérées, cela veut dire assurer la transparence et permettre aux citoyens de savoir quelles sont les données que l’État détient sur lui et ce qui en est fait, et renforcer le cadre juridique qui entoure ces données », a-t-il ajouté.