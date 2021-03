Liège Airport désormais connecté et intégré au réseau Eurocontrol

La tour de contrôle de Liège Airport est désormais certifiée en tant qu'"Advanced ATC Tower", un système qui permet une meilleure gestion des départs et des arrivées et présente plusieurs avantages pour les exploitants aéroportuaires, indiquent mercredi l'aéroport et Skeyes, l'entreprise chargée du contrôle de l'espace aérien belge.

Par Belga