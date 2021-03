Wout van Aert victorieux de la première étape de Tirreno-Adriatico: «Je ne m’attendais pas vraiment à gagner dans un sprint si rapide»

Wout van Aert a décroché son premier succès de la saison, dès sa deuxième course, en s’adjugeant mercredi à Lido di Camaiore la première étape de Tirreno-Adriatico. « J’ai lancé mon sprint au bon moment », a raconté le coureur de Jumbo-Visma mercredi lors de l’interview flash d’après-course.

Van Aert a surgi de la roue du Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), qui avait lancé le sprint en premier, et a ensuite résisté au retour de l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal), finalement deuxième. « J’ai lancé mon sprint au bon moment et j’ai géré pour garder ma vitesse jusqu’au bout », a expliqué Van Aert. « Je ne m’attendais pas vraiment à gagner aujourd’hui dans un sprint si rapide contre Caleb Ewan. Je pensais surtout prendre des bonifications. Je suis heureux et fier d’avoir terminé le travail de l’équipe. »

Van Aert est le premier Belge à endosser le maillot bleu de leader de la ’Course des deux mers’ depuis Greg Van Avermaet en 2017 Avec les bonifications, le Sportif belge de l’année compte 4 secondes d’avance sur Ewan, 6 sur Gaviria et 10 sur les principaux favoris.