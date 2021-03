France: des sites inaccessibles aussi en Belgique après un incendie chez un hébergeur

L'incendie a aussi eu des répercussions en Belgique. Ainsi, l'accès à l'annuaire d'Avocats.be est momentanément indisponible, tout comme les sites internet de Bruxelles Environnement, de la Politique scientifique fédérale (Belspo), des éditions Bayard et Milan ou d'autres petites et moyennes entreprises hébergées par OVHcloud, rapporte mercredi Business AM. Les pétitions d'Amnesty International sont également hors-service, le Centre de prévention du suicide éprouve des difficultés à recevoir ou envoyer des emails et le simulateur tarifaire BruSim, ainsi que l'outil Greencheck du régulateur bruxellois pour l'énergie (Brugel), rencontrent eux aussi actuellement des problèmes de connexion.