Voyages, horeca, télétravail masques, magasins: De Croo explique quand la situation va évoluer

Mai

Alexander De Croo a confirmé au début du direct que l’horeca devrait rouvrir en mai mais a bien précisé que c’était conditionnel. « Oui on pourra prendre un verre en terrasse mais uniquement si les chiffres sont bons et que la situation sanitaire le permet ».

Voyages

Pour l’instant, il y a une interdiction de voyages touristiques jusqu’au 18 avril. « Honnêtement cela m’étonnerait que cet été, cela soit encore interdit mais il faut garder une certaine prudence », a expliqué le Premier.

Certificat de vaccination

« Ce n’est pas le but que quelqu’un qui a été vacciné puisse voyager et que quelqu’un qui ne l’est pas ne puisse pas voyager. L’idée est d’anticiper des mesures que certains pays pourraient imposer. Par exemple en intégrant dans ce certificat par exemple la date du dernier test », explique le libéral.

La bulle de 10

« Ce n’est pas le but que les personnes soient l’une près de l’autre en autorisant une bulle de 10 à l’extérieur mais le risque de contamination est moins important à l’extérieur », justifie le Premier.

Aller dans les magasins à plusieurs

« Pour l’instant une personne est autorisée à se rendre en magasin sauf si elle est accompagnée d’un enfant mineur », rappelle De Croo. « Le 26 mars, il y aura un nouveau Comité de concertation et on devra évaluer si cette mesure est toujours justifiée ».

Les cultes

« Le mois d’avril, on fait des choses dehors, des activités à l’extérieur, c’est pour cela qu’on a autorisé un maximum de 50 personnes à l’extérieur ». Et le premier d’enchaîner : « Pour le mois de mai, il pourra y avoir plus de personnes à l’intérieur en utilisant des tests rapides »

Le télétravail

« Le télétravail est une mesure très importante, je sais que c’est une mesure lourde pour beaucoup de personnes, reconnaît le Premier. Le travail est un endroit où on rencontre beaucoup de gens donc il y a un risque accru de contaminations. On effectue beaucoup de contrôles. Respectez cette obligation, insiste-t-il. On a vu que cette mesure avait un impact net. Respectez cette mesure dans les prochaines semaines pour qu’en avril on puisse libérer des mesures qui sont en vigueur. ».

Masques

« On s’y est habitué d’un côté mais d’un autre on n’aime pas les porter. Les masques c’est pour nous protéger mais surtout pour protéger les autres, c’est donc une mesure importante. Le port du masque, ce sera obligatoire encore un certain temps. Quand il y aura assez de gens vaccinés et si la situation sanitaire est sous contrôle et en accord avec les experts, on ne rendra plus obligatoire les masques », explique Alexander De Croo.