La Juventus s'écroule en Bourse après l'élimination en Ligue des champions

L'action de la Juve a chuté de 8,00% à 0,793 euro à la clôture, dans un marché en baisse de 0,46%.

Cette élimination contre le FC Porto (1-2, 3-2 a.p.) est la deuxième de suite au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la Juventus, éliminée l'an dernier par Lyon. Elle prive le club turinois des quelque 10 millions d'euros qu'aurait générés un passage en quarts, selon une estimation de la Gazzetta dello Sport.

Et ce alors que le club bianconero a annoncé fin février une perte de 113 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020/21, soit plus du double de celui enregistré sur les six premiers mois de la saison précédente, en grande partie en raison de la pandémie de coronavirus.