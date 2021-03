Alexander De Croo: «Les mesures ne seront pas prolongées un jour de trop» (vidéo)

Il y a un an l’OMS déclarait le coronavirus pandémie mondiale. L’occasion pour le Premier ministre de s’adresser aux Belges. En un message positif et un appel à la vaccination. Il s’est d’abord adressé d’abord dans un message vidéo aux citoyens. Il répondra ensuite à un facebook live. Lire aussi Un an de pandémie valait bien une opération com de De Croo « C’était, selon moi, le bon moment pour dresser le bilan de l’année que nous venons de vivre, mais surtout pour regarder avec vous vers l’avenir », explique le Premier dans sa vidéo. Qui n’élude pas, d’entrée de jeu, les pertes subies durant cette année : plus de 22.000 morts, mais aussi la perte temporaire d’emploi pour « près d’un million et demi de Belges », les pertes subies par les travailleurs indépendants qui « ont vu le travail de toute une vie être menacé », et celles endurées par les jeunes, « qui ont dû mettre une partie de leur vie entre parenthèses ».

« Après deux vagues intenses, nous nous sommes promis : plus jamais ça, poursuit le Premier ministre. Qui insiste donc sur l’importance des mesures prises, qui ont permis d’« en arriver à une situation stable depuis plus de quatre mois ». Des « règles éprouvantes », certes (couvre-feu, interdiction de voyager, bulle d’un), qui ne seront pas prolongées « un jour de trop », mais qui ne pourront être relâchées trop vite, faute de « se retourner à nouveau contre nous ». Voilà pourquoi, il faudra « procéder pas à pas, étape par étape », insiste De Croo. Ne sont dès lors autorisées actuellement que « les choses les plus sûres possible<»<UN>: c’est le fameux plan plein air. Et « si nous nous y prenons bien dans les mois à venir, nous pourrons à nouveau prendre un verre ensemble dans notre café préféré, en mai<UN>».