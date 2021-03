Roger Federer: «C’est bon d’être de retour, bien sûr c’est encore meilleur de gagner»

Ne cherchez plus l’événement sportif du jour, il s’agit bien de la rentrée de Roger Federer sur le circuit à plus de 39 ans, mais surtout après la plus longue absence de sa carrière (plus de 13 mois) suite à deux opérations au genou droit. « Je sens que l’histoire n’est pas terminée » a confié dimanche le Maître suisse qui espère que son genou lui permettra encore de vivre de « grands moments », notamment à Wimbledon et aux J.O. C’est peut-être la toute dernière fois que le Bâlois revient sur le circuit pour une sorte de 5e vie, alors, profitons.