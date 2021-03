Après l'incendie d'OVHcloud, interrogations sur de possible pertes définitives de données

Dans un communiqué, l'entreprise qui figure parmi leaders mondiaux du "cloud" et de l'hébergement de sites web a présenté ses "sincères excuses" aux clients concernés, promettant de mettre en oeuvre des solutions pour pallier l'indisponibilité du site strasbourgeois.

Cet incendie et la coupure de courant qui l'a accompagné ont eu des répercussions bien au-delà des frontières françaises, et notamment en Belgique, rappelant aux usagers que les données hébergées dans le nuage numérique (cloud) sont stockées physiquement dans des "data centers" et donc vulnérables.