Ligue des champions: pas de remontada pour le Barça, éliminé par le PSG, Liverpool passe en quarts (vidéos)

Le Paris Saint-Germain et Liverpool se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions à l’issue des huitièmes de finale retour, mercredi. Le PSG a partagé 1-1 contre Barcelone tandis que Liverpool a confirmé sa victoire 2-0 sur Leipzig.

Le PSG et Liverpool rejoignent ainsi le Borussia Dortmund et le FC Porto, qualifiés mardi aux dépens respectivement de Séville et de la Juventus.