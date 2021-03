Coronavirus: les plus de 65 ans seront vaccinés plus rapidement que prévu

En laissant jusqu’à 35 jours entre deux vaccinations avec Pfizer/BioNTech, nous pouvons accélérer le déploiement de 400.000 vaccins, a affirmé mercredi Dirk Ramaekers, chef de la taskforce vaccination, dans l’émission « De Wereld Vandaag » sur Radio 1. En conséquence, les plus de 65 ans seront vaccinés plus rapidement que prévu.

Cette décision et le schéma de livraison de Pfizer permettront de disposer de 400.000 vaccins, qui pourront être utilisés de manière ponctuelle. « Compte tenu de la situation épidémiologique, c’est une très bonne chose que nous puissions offrir une protection supplémentaire à un grand nombre de citoyens », a commenté Dirk Ramaekers. Les plus grands bénéfices en termes de santé seront ressentis dans le groupe le plus à risque des personnes âgées de plus de 65 ans qui pourront donc être vaccinées plus rapidement.

Les entités fédérées s’organisent déjà pour administrer les premières doses, de sorte que M. Ramaekers ne s’attend pas à des problèmes logistiques. Les personnes qui ont déjà pris rendez-vous pour une deuxième dose recevront toujours leur deuxième dose comme prévu. Rien ne changera pour les autres vaccins.