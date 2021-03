Ligue des champions: la magnifique frappe lointaine de Lionel Messi pour égaliser face au PSG (vidéo)

Vingt-cinq ans que la Juventus n’a plus gagné la Ligue des champions avec 3 finales perdues entre-temps. On pourrait y voir une malédiction. Même Cristiano Ronaldo, Monsieur C1, n’a pas réussi à l’exorciser. Sortie deux années de suite dès les 8es par les équipes les moins fortes du lot (Lyon puis Porto), peut-on simplement parler de sort, de malchance ? Qu’importe. Vu d’Europe, le transfert de Ronaldo a été un échec, la campagne continentale de Pirlo aussi. Ces dégâts économiques et sportifs doivent inciter les dirigeants à une profonde réflexion.