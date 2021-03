10 ans plus tard, le Japon commémore la triple catastrophe de 2011 (photos)

Le Japon commémore jeudi le dixième anniversaire de la triple catastrophe du 11 mars 2011 (séisme, tsunami et accident nucléaire), qui a traumatisé durablement toute la nation. Une minute de silence a été observée à 14H46 (06H46 HB), heure à laquelle le puissant séisme dans le nord-est du pays a déclenché un tsunami meurtrier et l’accident nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011.

L’accident nucléaire qui a suivi à la centrale de Fukushima Daiichi, envahie par les flots, où les coeurs de trois des six réacteurs sont entrés en fusion, a rendu des villes entières inhabitables pendant des années à cause des radiations et forcé des dizaines de milliers de personnes à partir.