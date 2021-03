L’assist d’Origi, un but phénoménal puis un penalty loupé de Messi: les moments forts d’une soirée exceptionnelle en Ligue des champions (vidéos)

On l’attendait avec impatience, elle ne nous a pas déçus. Cette soirée du 10 mars 2021 a été spectaculaire et à suspense. Battu 1-4 à l’aller, le FC Barcelone n’a pas rendu les armes et a fait le jeu dans l’antre du PSG. Deux moments auraient pu faire chavirer ce huitième de finale retour de la Ligue des champions dans la folie la plus incroyable s’ils avaient été combinés positivement pour les Blaugranas.

Si le partage (1-1) est donc insuffisant pour le Barça au PSG, on retiendra également la qualification de Liverpool pour les quarts. Déjà vainqueurs 0-2 à Leipzig, les Reds ont récidivé (2-0). Et Divock Origi a participé à la fête, offrant l’assist à Mané sur le second but (2-0). Une passe décisive d’un Diable rouge dans la plus belle des compétitions européennes pour les clubs, ça fait toujours plaisir !