La course Paris-Nice ne se finira pas dimanche à Nice

La course cycliste Paris-Nice, dont les deux dernières étapes doivent avoir lieu ce week-end dans les Alpes-Maritimes, ne s’achèvera pas à Nice, où un confinement localisé sera de nouveau mis en oeuvre samedi et dimanche, a annoncé jeudi la préfecture.

Des réunions sont en cours entre l’organisateur ASO et les services de l’État pour « adapter le parcours » de la course après le renouvellement du confinement du week-end dans les communes du littoral des Alpes-Maritimes, a précisé la préfecture dans un communiqué.

« En tout état de cause, ces étapes ne pourront se dérouler qu’en dehors de la zone confinée et à huis clos », a-t-elle ajouté, excluant de fait une arrivée de la course sur la Promenade des Anglais.