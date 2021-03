Double soirée concertante et filmée ces jeudi et vendredi à La Monnaie avec des extraits d’« Elisabetta, regina d’Inghilterra » (Rossini) et de « La favorita » (Donizetti). Un projet qui permettra au chœur de retrouver le chemin de la scène, de manière inédite et après presque un an d’arrêt.