Taxis, motards et automobilistes manifestent contre la politique de mobilité à Bruxelles

Les véhicules se dirigeront vers le boulevard du Régent pour accompagner la délégation qui sera reçue à 12h00, dans les locaux du gouvernement bruxellois, par le ministre-président Rudi Vervoort et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt. Les organisateurs prévoyaient jusqu’à mercredi soir encore de se déplacer jusqu’au cabinet de cette dernière, situé boulevard Saint-Lazarre, pour réclamer une rencontre en sa présence.

Manifestation élargie

Cette manifestation issue du secteur des taxis s’est élargie à plusieurs acteurs de la mobilité. La délégation sera composée de Khalid Ed-Denguir, président de la FeBeT (Fédération belge des Taxis) qui est à l’initiative de la manifestation, ainsi que de groupes qui ont rallié la mobilisation comme Elite Taxi Belgium, Mauto Défense pour les automobilistes et motards, ainsi que d’un motard désigné par les mouvements de motards présents. Taxi United et l’Union professionnelle des Exploitants de Taxis et Taxis Camionnettes (UPETTC) ont aussi été cités parmi les participants.