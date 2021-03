Ski: nouveaux sponsors et nouveau lieu d’entraînement suisse pour la fédération belge

Aux côtés d’Armand Marchant et de Kim Vanreusel, des skieurs de talent comme Sam Maes (18e lors du slalom géant de Sölden cette saison en Coupe du monde), Dries Van Den Broecke et Tom Verbeke complètent « une équipe nationale belge de plus en plus compétitive au niveau mondial ».

« Grâce à plusieurs jeunes athlètes en Coupe du Monde de Ski Alpin, la Fédération Royale Belge de Ski a séduit les responsables de Télé Anzère et de Swisspeak Resorts. Un contrat de sponsors principaux est conclu dès le 1er octobre 2021 pour une durée de 2 ans . La Fédération Royale Belge de Ski deviendra ainsi l’ambassadeur des résidences touristiques Swisspeak Resorts et de la station de ski Anzère, qui accueilleront les jeunes athlètes ainsi que la relève belge pour leurs entraînements », peut-on ainsi lire dans le communiqué de presse.

Anzère est une station suisse réputée qui surplombe la vallée du Rhône et est « perchée sur un plateau ensoleillé à 1.500 mètres d’altitude ». On y recense 58 kilomètres de pistes balisées. Armand Marchant la connaît déjà pour y avoir établi son camp de base depuis quelques mois.

Et les changements ne vont pas s’arrêter là, puisqu’un nouvel équipementier, une référence en la matière, est attendu aussi. Ce qui permettra à nos skieurs et skieuses de bénéficier de tenues d’entraînement et de compétition. Sur ce point, on attend l’officialisation.

« Grâce aux très bons résultats des athlètes de la Fédération Royale Belge de Ski, les courses de Coupe du Monde de ski sont de plus en plus suivies par les amateurs de ski belges. Swisspeak Resorts, Anzère et les athlètes de la fédération partagent les mêmes valeurs et surtout la passion du ski. En tant que sponsors, nous sommes fiers de compter la fédération et leurs athlètes comme ambassadeurs de nos marques auprès de la population belge », indique Sébastien Travelletti, le CEO de Swisspeak Resorts et par ailleurs président de Télé Anzère.