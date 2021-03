Vaccin AstraZeneca suspendu dans trois pays: les autorités belges suivent le problème de près

L’Agence nationale de la santé danoise a annoncé jeudi que le Danemark avait suspendu l’inoculation du vaccin d’AstraZeneca pour au moins deux semaines. Cette suspension intervient «après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca», a précisé l’Agence danoise de la Santé, tout en soulignant qu’ « à l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins». Un décès suspect a également été signalé.

L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et le groupe de travail sur la vaccination en Belgique suivent de près les problèmes survenus au Danemark avec le vaccin d’AstraZeneca , a indiqué jeudi un porte-parole de la task force.

L’Islande et la Norvège ont également décidé de suspendre l’utilisation des vaccins anti-Covid d’AstraZeneca, emboîtant le pas au Danemark.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a ouvert une enquête. «L’agence des médicaments et nos experts sont actuellement en contact avec l’EMA et suivent l’affaire de près», a souligné le porte-parole de la task force belge.

Selon Dirk Ramaekers, chef du groupe de travail sur la vaccination, la Belgique ne suspend pas actuellement la vaccination. Il a déclaré dans différents médias jeudi après-midi que les personnes qui reçoivent le vaccin d’AstraZeneca aujourd’hui ne doivent pas s’inquiéter. Selon M. Ramaekers, il existe une «livraison» particulière qui oblige le Danemark à prendre des précautions. La Belgique enquête pour savoir si l’envoi en question a également été livré dans notre pays.

AstraZeneca et le Royaume-Uni réagissent

«La sécurité du vaccin a été largement étudiée dans les études cliniques de phase 3 et les examens par les pairs confirment que le vaccin est généralement bien toléré», a réagi jeudi AstraZeneca à la suite de la décision danoise de suspendre la campagne de vaccination avec le produit de la société pharmaceutique anglo-suédoise pendant deux semaines.

Le gouvernement britannique a de son côté défendu jeudi le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford après sa suspension au Danemark, le jugeant «sûr» et «efficace» et assurant qu’il resterait utilisé au Royaume-Uni.

«Nous avons été clairs sur le fait que (le vaccin) est à la fois sûr et efficace», a déclaré un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson à la presse, ajoutant: «Lorsque les gens sont invités à se présenter pour le recevoir, ils doivent le faire en toute confiance».