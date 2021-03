BMW optimiste après une baisse de 23% du bénéfice sous l'effet du Covid-19

"Nous regardons 2021 avec confiance et voulons poursuivre sur l'élan de croissance des derniers mois" pour atteindre "une année plus profitable", a indiqué le directeur financier Nicolas Peter, cité dans un communiqué.

Si les ventes de voitures ont baissé de 8% en général, l'évolution est inégale parmi les régions: en Europe, la baisse est de 15% et les ventes aux Etats-Unis ont reculé de 18%. Mais BMW a écoulé l'année passée 7% de voitures supplémentaires en Chine, son plus grand marché, où le rebond conjoncturel était plus anticipé et prononcé qu'ailleurs.

Au quatrième trimestre, le groupe de Munich affiche un bénéfice net en hausse de 19%.

En plus de la baisse des ventes, des effets de change ainsi que des prix de matières premières ont pesé sur la rentabilité. Le coût plus élevé de la fabrication pour des voitures électriques par rapport aux modèles à essence ou diesel a joué dans le même sens. Ainsi, la marge d'exploitation de la branche automobile, très observée par les analystes, a baissé à 2,7%, contre 4,9% en 2019.

Comme l'ensemble des constructeurs, BMW a entamé un vaste virage électrique sous pression de règlementations européennes de plus en plus strictes sur les émissions de CO2. En 2020, le nombre de voitures électriques et hybrides écoulées a progressé de 32%. En Europe, ces véhicules ont représenté 15% des ventes.

BMW devrait s'exprimer plus en détail sur ses prévisions annuelles lors d'une conférence de presse le 17 mars.