Météo: la Belgique est officiellement touchée par une tempête (photos)

La Belgique est officiellement touchée par une tempête, a indiqué jeudi le météorologue David Dehenauw. Un pic a été atteint à midi avec un vent mesuré à 108 km/h.

«Pour parler officiellement d’une tempête, il doit y avoir une force de vent de 9 Beaufort en moyenne au-dessus du territoire belge», explique le météorologue. «Il s’agit d’une dépression qui vient de la moitié nord de l’océan Atlantique et qui est arrivée en mer du Nord via l’Irlande et l’Angleterre.»