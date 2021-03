En déplacement à Charleroi et à Gand, Bruges peut écraser encore un peu plus le championnat

La rencontre entre Charleroi et le Club de Bruges était initialement prévue le 14 février dernier mais la rencontre avait été reportée à cause des conditions climatiques et de l’état du terrain au Mambourg. Le duel à La Gantoise, prévu le 28 février, avait lui été reporté sur base du protocole sanitaire.

Depuis le report de cette rencontre, les Carolos ne sont pas parvenus à relever la pente avec un bilan de 2 points sur 9 et un partage contre Saint-Trond vendredi dernier. Les Gantois, eux, sont revenus dans la course aux Playoffs 2 après leur succès 1-0 face à Ostende lundi dernier.