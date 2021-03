Trois pays suspendent l’utilisation du vaccin AstraZeneca

Tant que les notifications d’effets indésirables n’ont pas été étudiées, la Norvège fera une pause dans la vaccination avec AstraZeneca. «Ce n’est pas une décision facile et ça va freiner la campagne de vaccination», a déclaré un haut responsable de l’Institut national de santé publique, Geir Bukholm, lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

Le Royaume-Uni juge le vaccin d’AstraZeneca «sûr et efficace"

Le gouvernement britannique a défendu le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford après sa suspension au Danemark, le jugeant «sûr et efficace», et assurant qu’il resterait utilisé au Royaume-Uni.