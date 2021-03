Les CEO belges craignent plus l'incertitude politique que les pandémies (PwC)

Les patrons belges sont plutôt optimistes quant aux perspectives commerciales et économiques en 2021 mais s'inquiètent fortement de la cybersécurité, surtout au vu de l'accélération de la transformation numérique impulsée à cause de la crise sanitaire, ressort-il du 24e CEO Survey, l'étude mondiale sur les priorités des chefs d'entreprises publiée par PwC jeudi. Les CEO belges interrogés craignent même davantage la surréglementation et l'incertitude politique que les pandémies.

Par Belga