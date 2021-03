Romelu Lukaku révèle les secrets de sa forme étincelante: «Je ne me suis jamais senti aussi fort» (vidéo)

Lukaku est inarrêtable cette saison. Auteur de 24 réalisations avec l’Inter, le Belge semble au sommet de son art. D’autant que, depuis son arrivée en Italie, il a opéré un grand changement dans son alimentation. Ce qui l’aide à être plus performant sur le terrain.

Interrogé dans un podcast publié par son club, le joueur des Diables rouges révèle les secrets de sa forme étincelante. « Depuis que je suis ici, à l’Inter, nous avons fait une analyse de mon corps et beaucoup de choses ont changé : je mange beaucoup de salade, du poisson, et cela a un effet positif sur moi », précise-t-il, avant d’étayer son propos : « J’aime la carnitine, ça me fait du bien et je prends des vitamines. Mon régime se compose de salade pour le déjeuner, de beaucoup de filets de poulet, de pâtes. Je ne change pas beaucoup ma façon de manger, car notre style de jeu nous impose d’être très forts. Mais depuis que je suis ce style de vie, je me sens mieux sur le terrain, je me sens plus réactif et plus rapide. »

Et d’enchaîner : « J’ai toujours été un joueur explosif, mais l’Italie m’a amené à un autre niveau. Je ne me suis jamais senti aussi fort. J’ai atteint un autre niveau. Avant les rencontres, je mange des glucides. La plupart du temps, ce sont deux paquets de gnocchis, cela dépend de ce que le chef a préparé. Je bois et mange quand je suis au stade, ou je ramène ma nourriture à la maison, puis je récupère avec beaucoup de glace. Je ne dors pas beaucoup après les matchs », explique-t-il. Tout en donnant un petit conseil aux plus jeunes : « Je dirais de suivre un régime alimentaire approprié, de découvrir et poser des questions sur ce qui peut vous faire du bien. Plus vous apprenez, mieux vous vous sentirez. »