Coronavirus: le gouvernement bruxellois débloque 111 millions supplémentaires pour aider les secteurs à l’arrêt

« Les secteurs soutenus par la présente prime sont stratégiques dès lors qu’ils participent largement au rayonnement et à l’image de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que capitale internationale », indique le gouvernement bruxellois dans un communiqué. « Pour ces secteurs, les activités n’ont pas encore pu reprendre ou sont encore fortement impactées par les mesures de lutte contre la propagation du virus et sont de facto quasi à l’arrêt ».

Le gouvernement bruxellois a approuvé en première lecture un nouvel arrêté relatif aux primes dites « Tetra ». Ces primes sont destinées à aider les secteurs qui restent le plus touchés par l’actuelle crise sanitaire, à savoir les hébergements touristiques, les discothèques, les restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, l’événementiel, la culture, le tourisme et le sport. Au total, ces nouvelles primes représentent un budget de 111 millions d’euros.

« Concrètement, ce dispositif d’aide prendra la forme d’une prime variable dont le montant sera fixé en fonction du nombre d’équivalent temps plein (ETP) de l’entreprise et de la baisse du chiffre d’affaires constatée entre le chiffre d’affaires du dernier trimestre de 2019 et celui du dernier trimestre de 2020 », explique encore le gouvernement bruxellois. « Les entreprises auront accès à la prime à partir d’une perte de chiffre d’affaires de 40 % entre ces deux périodes. Celles qui ont perdu plus de 60 % de chiffre d’affaires bénéficieront d’un montant majoré ».

Quelles primes les différents secteurs peuvent-ils attendre ? Pour le secteur des restaurants et cafés, leurs fournisseurs, le secteur de l’événementiel, de la culture, du tourisme et du sport, le montant variera entre 6.250 et 45.000 euros. Pour le secteur de l’hébergement touristique, ce sera entre 6.250 et 62.500 euros. Et pour les discothèques entre 75.000 et 125.000 euros.

« Un peu d’oxygène »

Le gouvernement régional précise encore que « ces primes seront disponibles par unité d’établissement, avec un maximum de 5 établissements par entreprise ». La gestion de ces primes sera mise en œuvre par Bruxelles Économie Emploi. Les modalités précises et les délais dans lesquelles ces aides seront mises à disposition, seront toutefois communiqués ultérieurement.

« Cette prime était très attendue par les acteurs de notre économie durement touchée par une crise sanitaire qui perdure », a indiqué Rudi Vervoort (PS), le ministre président bruxellois, cité dans le communiqué. « Nous continuons à les soutenir et nous visons maintenant l’opérationnalisation rapide afin de pouvoir apporter un peu d’oxygène aux entrepreneurs de notre Région qui en ont bien besoin ». Pour Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’État à la Transition économique, « cette nouvelle prime démontre que le gouvernement bruxellois est aux côtés des entreprises et des indépendants les plus touchés pour les aider à traverser la crise. Au total, ce sont plus de 700 millions d’euros d’aides économiques qui ont été décidées depuis un an, soit un montant proportionnellement énorme au regard du budget de la Région bruxelloise. Nous serons également présents pour accompagner les hommes et les femmes qui portent ces entreprises lors de la reprise de leurs activités ».