Sporting de Charleroi: Teodorczyk positif au coronavirus avant la réception de Bruges

Et le fait de s’être imposé à l’aller, même si de l’eau a coulé sous les ponts depuis, doit pousser les Zèbres à croire en l’exploit. « Bruges était déjà très fort à l’aller et on s’était tout de même imposé, et loin de moi l’idée de dire que ce succès n’était pas mérité. Mais depuis, Bruges a trouvé son rythme de croisière. On doit être conscient que c’est possible... mais ce ne sera pas si simple. Il ne reste qu’une compétition aux Brugeois et ils vont la jouer à fond. »

De son côté, Charleroi n’a d’autre choix que de se reprendre rapidement. « On travaille matin, midi et soir pour faire mieux et trouver la solution tous ensemble. Et je sais qu’on va bien terminer la saison. »

Dans cette optique, cette rencontre aura au moins le bon goût de permettre aux Zèbres de rester en « mode compétition », ce qui peut être une bonne chose en vue de la suite. « Je le souhaite en tout cas. Et je serai même doublement optimiste en disant que si nous prenons des points, nous serons les seuls à en prendre par rapport à nos concurrents directs. »

Y a plus qu’à...