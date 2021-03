Vaccin AstraZeneca suspendu dans plusieurs pays: l’Agence européenne des médicaments rassure

Le Danemark, la Norvège et l’Islande ont suspendu jeudi « par précaution » l’utilisation de l’ensemble des vaccins produits par AstraZeneca en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins, malgré des déclarations rassurantes du régulateur européen et du fabricant.

L’autorité sanitaire danoise a été la première jeudi matin à suspendre intégralement le vaccin d’AstraZeneca « après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins » chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca ». Ce choix, a-t-elle toutefois souligné, relève de la « précaution » en attendant des conclusions des enquêtes sanitaires et « à l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins ».

Selon le comptage de l’EMA, seulement 22 cas de thromboses avaient été signalés à la date de mardi pour plus de trois millions de personnes vaccinées dans sa zone (Union européenne, Norvège et Islande).

« Les informations disponibles à ce jour indiquent que le nombre de thromboembolies chez les personnes vaccinées n’est pas supérieur à celui observé sur l’ensemble de la population », a affirmé l’EMA dans un communiqué transmis à l’AFP.

Un lot mis en cause

L’Autriche avait cessé lundi d’administrer un lot de ces vaccins après le décès d’une infirmière de 49 ans suite à de « graves troubles de la coagulation » quelques jours après avoir été vaccinée, malgré des déclarations rassurantes de l’AEM et du fabricant.

Quatre autres pays européens, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, avaient suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant de ce lot d’un million de doses, livré dans 17 pays.

Ce jeudi, l’Italie a décidé jeudi d’interdire à titre de précaution l’utilisation d’un autre lot de vaccins anti-Covid d’AstraZeneca en raison des mêmes craintes liées à la formation de caillots de sang. Le lot suspendu en Italie a pour nom de code ABV2856, et est donc différent de celui suspendu lundi par l’Autriche (ABV5300).

La Belgique suit le dossier de près

Contrairement à quelques autres pays, la Belgique n’a pas suspendu l’administration de vaccins AstraZeneca. L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et le groupe de travail sur la vaccination en Belgique suivent la situation de près. Pour Dirk Ramaekers, chef du groupe de travail sur la vaccination, c’est l’existence d’un lot particulier qui oblige le Danemark à prendre des précautions. Il a ajouté que la Belgique examinait si des doses de ce lot avaient été fournies en Belgique.

Aucune dose du lot de vaccins AstraZeneca suspecté dans des problèmes de santé au Danemark n’a été livrée à la Belgique, a indiqué la vice-Première ministre Petra De Sutter (Groen), dans l’émission Villa Politica de la chaîne Eén (VRT). L’AFMPS et le ministre de la Santé poursuivent l’examen du dossier, a-t-elle ajouté. Frank Vandenbroucke a également réagi à la Chambre et a affirmé qu’il n’avait pas d’indication jusqu’à présent selon laquelle un lot de vaccins AstraZeneca mis en cause par plusieurs pays a été livré en Belgique.

AstraZeneca et le Royaume-Uni réagissent

« La sécurité du vaccin a été largement étudiée dans les études cliniques de phase 3 et les examens par les pairs confirment que le vaccin est généralement bien toléré », a réagi jeudi AstraZeneca.

Le gouvernement britannique a de son côté défendu le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford après sa suspension au Danemark, le jugeant « sûr » et « efficace » et assurant qu’il resterait utilisé au Royaume-Uni.