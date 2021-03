Paris-Nice: Sam Bennett s’impose au sprint, Roglic conserve son maillot de leader

L’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) a remporté la cinquième étape de Paris-Nice (WorldTour), dipsutée jeudi sur 200,2 km entre Vienne et Bollène. Il a devancé au sprint le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) et l’Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe). Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) finit 11e et premier Belge. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve lui le maillot jaune de leader du général.

La course débutait en mode mineur et aucune échappée ne se formait. Il fallait attendre le premier sprint intermédiaire à Vion, remporté par Jasha Sütterlin (Team DSM), après 54 km de course pour voir un peu d’animation dans cette cinquième étape.

Le rythme s’accélérait à 70 km de la ligne d’arrivée avec une échappée de onze coureurs 100% belge: Oliver Naesen et Stan Dewulf (AG2R Citroën), Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS), Jasper Stuyven et Edward Theuns (Trek-Segafredo), Philippe Gilbert et Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Yves Lampaert (Dececuninck-QuickStep), Dries De Bondt et Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix). Les onze coureurs étaient cependant repris 3 kilomètres plus loin.