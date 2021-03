Frédéric Daerden est élu président de la fédération liégeoise du PS

Seul candidat à la présidence de la fédération liégeoise du PS, Frédéric Daerden obtient 92,66 % des voix, sur 3.454 votants au total. Le dépouillement a eu lieu ce jeudi, pour un processus électoral qui avait débuté samedi. Les affiliés socialistes étaient sollicités par voie postale.

Le PS liégeois, nous expliquait Frédéric Daerden il y a quelques jours, peut revendiquer entre 10.000 et 12.000 membres. Près de 3.500 ont complété et réexpédié leur bulletin de vote : c’est, estime-t-on côté socialiste, une part non négligeable, surtout en cette période chahutée, celle du covid, qui capte toute l’attention.

Dans ces conditions, Frédéric Daerden prend les commandes d’une fédération liégeoise, nous l’avons souligné déjà, secouée par les affaires, mais qui, jusqu’à nouvel ordre, reste la plus puissante au sein du PS. Par ailleurs bourgmestre de Herstal, ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerden s’avance avec trois vice-présidents à ses côtés : Deborah Géradon, parlementaire wallonne et échevine à Seraing, Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, et Angélique Vangossum, échevine à Sprimont.