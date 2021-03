Officiel: Bryan Heynen prolonge à Genk jusqu’en 2026

Le KRC Genk a officiellement annoncé la prolongation de son capitaine Bryan Heynen jeudi. Celui qui est cité chez les Diables rouges a signé un nouveau contrat qui le lie au club limbourgeois jusqu’en 2026.

« Bryan est la personnification de l’ADN de notre club. Il est entré dans notre académie de jeunesse à l’âge de 6 ans, avec de grands rêves. Il a parcouru toutes les catégories de jeunes et a été promu dans la première équipe à l’âge de 18 ans. Près de six ans après ses débuts, Bryan est devenu le capitaine de l’équipe, la figure clé de notre milieu de terrain. Bryan représente le Limbourg, sa propre jeunesse, son travail acharné, sa mentalité de gagnant et sa qualité. Exactement ce que nous voulons être et comment nous voulons être en tant que club », a écrit Genk dans un communiqué.