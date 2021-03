«Profiler» les Belges? Mathieu Michel ordonne l’arrêt d’un projet polémique sur la vie privée

Mathieu Michel a demandé l’arrêt immédiat du projet de regroupement électronique des données des citoyens et des entreprises élaboré par l’administration fédérale, a-t-il indiqué jeudi à la Chambre.

« Le Soir » a révélé mercredi l'existence du projet « Put data in the center », devenu « Smart Data Services ». Celui-ci est mis en œuvre par le SPF Stratégie & Appui (Bosa) qui examine la possibilité de mettre des données de citoyens, mais aussi d'entreprises ou de véhicules, à disposition d'organisations publiques ou le cas échéant privées. Le projet visé dans l'article concerne l'accès à BEST, source authentique des adresses belges et notamment open data.