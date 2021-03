Au retour des vestiaires, le jeune Amad Diallo, arrivé à Manchester en janvier en provenance de l’Atalanta, inscrivait le premier but de sa jeune carrière, quatre minutes après avoir remplacé Anthony Martial. Le jeune attaquant ivoirien reprenait de la tête une passe en profondeur de Bruno Fernandes et lobait Donnarumma (50e). Milan poussait ensuite et se rapprochait du but mancunien mais Rade Krunic dévissait sa tête (65e). Daniel James était, lui, proche de doubler la mise pour Manchester United mais à l’instar de Maguire en première période, l’ailier gallois ratait un but tout fait et envoyait le centre de Mason Greenwood à côté du but (72e). Dans les arrêts de jeu de la rencontre, Simon Kjaer égalisait pour Milan d’une tête sur corner (90e+2) et inscrivait ainsi un précieux but à l’extérieur en vue du match retour. Alexis Saelemaekers a été averti en première période et est sorti à la 69e minute.