Tirreno-Adriatico: Alaphilippe soulagé après sa première victoire de la saison

Le champion du monde Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a débloqué son compteur en 2021 en s’adjugeant la deuxième étape de Tirreno-Adriatico, jeudi, à Chiusdino. « C’est un soulagement », a confié le Français dans l’interview flash d’après-course.

Alaphilippe a dépassé à 100 mètres de la ligne son équipier portugais Joao Almeida, dernier rescapé d’une échappée de quatre coureurs et parti avant la flamme rouge. Même si son équipier se trouvait devant, Alaphilippe « n’a pas hésité » à propos de sa manière de rouler. « J’étais concentré pour garder ma position », a raconté le Français. « C’était une situation parfaite pour nous de suivre l’attaque d’Almeida dans le dernier kilomètre. J’ai gardé ma position dans le final. Avec Kasper Asgreen et Zdenek Stybar nous savions que Joao Almeida était à fond. Donc j’étais concentré sur ce qu’il se passait derrière moi et à la fin quand j’ai vu Joao à la limite, je suis allé à fond. Cette victoire me rend très heureux. »

C’est la première victoire d’Alaphilippe en 2021, à son 8e jour de course. « Cette victoire fait beaucoup de bien, c’est un soulagement. Ce n’est jamais évident de gagner, encore plus avec le maillot arc-en-ciel. L’équipe a fait un grand boulot, je suis content de récompenser mes équipiers avec cette victoire. »