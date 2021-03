Elise Mertens «fière d’avoir été forte mentalement» en quarts de finale à Dubaï

Elise Mertens (WTA 18) a poussé un grand ouf de soulagement, jeudi, après s’être qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 sur dur de Dubaï, doté de 1.835.490 dollars. La Limbourgeoise, 25 ans, est en effet passée par le chas de l’aiguille contre l’Américaine Jessica Pegula (WTA 36), 27 ans, quart de finaliste à l ? Open d’Australie. Elle s’est imposée 5-7, 7-5, 6-0 après avoir été menée 5-2 dans le deuxième set et sauvé trois balles de match à 5-4.

« C’est le tennis ! On ne sait jamais ce qui peut se passer », a déclaré la N.1 belge. « En tout cas, j’ai apprécié de revenir dans le match, c’est sûr. Même si je dois reconnaître que c’était plus de la concentration que du plaisir. Ce fut un match très accroché. Rien que le premier set avait déjà pris plus d’une heure. C’est une joueuse qui frappe fort dans la balle et je savais que je devais bien construire mes points. Et j’étais prête pour une grande bagarre. Dans le deuxième set, j’ai essayé d’être plus agressive, d’attaquer un peu plus son deuxième service. Je n’ai pas gagné les premiers jeux, mais à l’arrivée, je pense avoir été récompensée. Je ne m’imaginais pas gagner onze jeux d’affilée, mais à 5-5, j’ai senti que le match était vraiment en train de tourner ».

Elise Mertens avoue d’ailleurs ne pas se souvenir d’avoir dû sauver trois balles de match à 5-4 pour se qualifier pour la première fois pour les demi-finales du tournoi WTA de Dubaï. Elle ne s’en rappelait que d’une.